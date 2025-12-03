Inteligência artificial crava resultado de Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG e Palmeiras entram em campo, nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as duas equipes.

De um lado, o Galo entra em campo na busca de se consolidar na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão. Atualmente, o clube mineiro ocupa a 13ª posição com 45 pontos somados.

Já o Palmeiras, ainda sonha com o título do Brasileirão. O Alviverde precisa vencer o confronto e torcer para o Ceará arranque pelo menos um empate do Flamengo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Simulação de Atlético-MG x Palmeiras

Primeiro tempo

O jogo começou intenso, com o Palmeiras pressionando alto e o Atlético tentando explorar velocidade pelos lados.

0 - 1

Aos 18 minutos, o clube paulista abre o placar em um contra-ataque rápido pelo meio.

O Atlético reagiu ao gol sofrido com bom volume ofensivo. A equipe mostrou força ao ganhar a maioria das divididas físicas.

Segundo tempo

1 - 1

Logo na volta do intervalo, o Galo conseguiu empatar. O cronometro marcava 52 minutos quando a equipe de Jorge Sampaoli deixou tudo igual na Arena MRV.

1 x 2

O jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. Mas o Palmeiras aproveitou melhor o momento. Aos 71 minutos, em um novo contra-ataque rápido, o time de Abel Ferreira tomou a liderança do placar.

Nos minutos finais, o Atlético pressionou com bolas levantadas na área, mas a defesa palmeirense segurou o resultado.

Estatísticas (simulação)

Posse de bola: Atlético-MG 54% x 46% Palmeiras

Finalizações: Atlético-MG 14 x 11 Palmeiras

Chances claras: Atlético-MG 3 x 2 Palmeiras