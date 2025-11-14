Com novidades, Santos encerra preparação para enfrentar o Palmeiras

O Santos encerra nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), a preparação para enfrentar o Palmeiras. O duelo será decisivo para a permanência do Peixe na Série A. Atualmente, o time da Baixada Santista é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em caso de triunfo, ultrapassa o Vitória e ganha um respiro na classificação.

continua após a publicidade

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o retorno do zagueiro Luan Peres no treino desta sexta-feira (14), já que o defensor respeitou o protocolo de concussão e não participou de atividades com bola nos últimos dias. Ele sofreu um choque na cabeça com Arrascaeta no último domingo (9), durante a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Luan Peres durante o duelo entre o Santos e o Flamengo, no Maracanã. (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

O Peixe terá a presença de membros de algumas das principais torcidas organizadas do clube, como a Torcida Jovem, a Força Jovem e a Sangue Jovem. Eles vão acompanhar a parte final da atividade.

continua após a publicidade

Antes disso, os jornalistas participarão de uma coletiva de imprensa com o volante Willian Arão, às 13h30 (de Brasília).

O Santos enfrenta o Palmeiras neste sábado (19), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada da competição. O duelo foi adiado por causa da participação do Verdão no Mundial de Clubes da Fifa. Os ingressos para a partida estão esgotados.

➡️ Santos x Palmeiras: CBF define arbitragem para o clássico pelo Brasileirão

Provável Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme).