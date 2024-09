Jornalista se veste de palhaço e perde a cabeça com Tite ao vivo: ‘Demitido hoje’

Pilhado, apresentador da Jovem Pan, vestido de palhaço ao vivo criticando Tite (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro

A eliminação do Flamengo contra o Penãrol, nas quartas de final da Libertadores levou o apresentador do Bate-Pronto, da Jovem Pan Esportes, Thiago Asmar a loucura. Insatisfeito com o trabalho do técnico Tite, o jornalista apareceu fantasiado ao vivo de palhaço e detonou o treinador, alegando estar 'representando o torcedor do Flamengo'.

- Hoje eu vesti essa fantasia em homenagem a quem faz o torcedor do Flamengo de palhaço dentro do campo. Ninguém joga mais nada nesse Flamengo, ninguém se entrega, ninguém tem sangue nos olhos e isso é o reflexo do seu treinador, um treinador apático e covarde. Foi eliminado pelo Peñarol sem jogar nada e esse time precisa jogar com desfalque ou não! Tem que ser demitido hoje, já teve o tempo que merecia. O Dorival foi demitido com um título de Libertadores, se essa diretoria tiver critério, o Tite cai hoje.

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.

Próximo compromisso do Flamengo

Com a eliminação, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (29). A equipe de Tite segue viva na Copa do Brasil, e enfrenta o Corinthians na semifinal.

