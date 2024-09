Tite no comando do Flamengo na eliminação contra o Peñarol na Libertadores (Foto: Eitan Abramovich/AFP)







Publicada em 27/09/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/09/2024 - 12:13

Mais uma vez, o técnico Tite associou o fracasso do Flamengo na Libertadores à ausência de Pedro. A derrota do Rubro-Negro no Maracanã por um gol foi decisiva na eliminação, que se confirmou após o empate em 0 a 0 no Estádio Campeón del Siglo, casa do Peñarol. A declaração de Tite na entrevista coletiva, responsabilizando a ausência do camisa 9 pelo fraco desempenho do Flamengo na competição, revoltou o narrador André Henning, da TNT Sports.

Tite comandando o Flamengo no jogo contra o Peñarol (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

- Para mim, a declaração que mais comprova o péssimo trabalho dele foi quando ele colocou praticamente a culpa das atuações ruins do Flamengo na ausência do Pedro. Ele praticamente assume: 'Perdi o Pedro e não consegui mais jogar, porque era tudo em função dele'. Quer dizer que um dos melhores elencos do Brasil, um dos mais caros, pode creditar um desempenho horroroso na conta de um jogador? Que treinador é esse, que perde um jogador e não consegue mais trabalhar? - questionou André Henning.

Sobre o "caso Gabigol", o narrador lamentou a situação do centroavante, que vem sendo pouco ou quase nada aproveitado no Flamengo, mesmo com a ausência de Pedro. Com mais uma atuação discreta, Gabriel Barbosa atuou por pouco mais de 30 minutos contra o Peñarol e deu somente cinco toques na bola.

Gabigol em campo na eliminação do Flamengo na Libertadores contra o Peñarol (Foto: Dante Fernandez/AFP)

- É lamentável para o Flamengo que, com a ausência do Pedro, o Gabigol não seja o seu substituto natural. Ontem o Gabriel entrou em campo sem ter a menor condição de jogar, mas isso porque deixaram ele chegar nessa situação. Eu acho que sobre a situação do Gabigol, ele é o principal responsável, mas também tem uma má gestão da diretoria e do treinador, que todo mundo sabe que já não gostava dele.

O que Tite disse sobre Pedro

- Faltou precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição para transformar um maior volume em termos de gols. Tenho isso bastante claro. A gente tinha uma equipe estruturada para jogar em volta do Pedro. Um jogador de área, de retenção, de bola aérea. A análise mais ampla requer um tempo maior. Não estou falando em demérito dos demais. Essa estrutura ofensiva se perdeu um pouquinho. A gente tentou com o Bruno Henrique, Gabi, Carlinhos. Nesse produto final, ela não fez o que deveria ter feito.

Próximo compromisso do Flamengo

Com a eliminação, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (29). A equipe de Tite segue viva na Copa do Brasil, e enfrenta o Corinthians na semifinal.