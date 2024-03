Jornalista se revolta com jogador do Inter após queda no Gauchão: ‘Manda embora’

Inter é eliminado na semifinal do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A eliminação do Internacional para o Juventude na semifinal do Gauchão não foi bem recebida por torcedores e jornalistas colorados. Fabiano Baldasso, por exemplo, se revoltou com o zagueiro Robert Renan, que desperdiçou um pênalti de cavadinha e foi determinante para a queda do clube.



- Manda embora esse m… - berrou Baldasso na hora do erro.



Logo após o empate em 1 a 1 no tempo normal no Beira-Rio, o Juventude levou a melhor e venceu nos pênaltis por 6 a 5.



Em live pós-jogo em seu canal no YouTube, o jornalista colorado fez mais críticas ao jovem defensor de 20 anos.



- O que o Robert Renan fez é desrespeito. O Robert Renan fez o que o Alexandre Pato, que já tinha uma história no futebol, fez há alguns anos atrás - comparou Baldasso, lembrando o pênalti perdido pelo atacante, na época do Corinthians, contra o Grêmio pela Copa do Brasil de 2013.



- Isto é imperdoável. Rua! Manda embora! Não pode vestir a camisa do Inter porque desrespeitou a camisa do Internacional. Desrespeitou a torcida do Internacional. Não adianta sair chorando porque ninguém aqui vai se penalizar. Tivesse pensado antes. Rua! - completou Baldasso após derrota do Inter.

Baldasso detona jogador do Inter após eliminação no Gauchão (Foto: Reprodução)