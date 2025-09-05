Web detona decisão de jogador da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

A Seleção Brasileira deu um show no Maracanã nesta quinta-feira (4) e venceu o Chile por 3 a 0. Um dos destaques da vitória do Brasil certamente foi Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo e mudou o jogo. A web detonou uma decisão do craque formado em Xerém e campeão pelo Botafogo.

Com o primeiro gol de Estêvão vestindo a camisa da equipe nacional, com a redenção de Paquetá, autor do segundo gol, e com grande atuação do reserva Luiz Henrique, que participou de dois gols, incluindo o terceiro, de Bruno Guimarães, Brasil x Chile foi um show.

Para muitos o grande nome do jogo da Seleção Brasileira, Luiz Henrique saiu do Botafogo no começo de 2025 e foi para o Zenit, da Rússia. Ele não vinha sendo convocado, e muitos torcedores apontam essa decisão como fator principal. Veja os comentários abaixo.

Seleção Brasileira deu um show no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre Luiz Henrique, destaque da Seleção Brasileira

Como foi o jogo

Alguns torcedores do Flamengo ficaram na bronca com Ancelotti no jogo da Seleção Brasileira, mas a verdade é que o Brasil deu um show no Maracanã.

Carlo Ancelotti dissera na véspera de Brasil x Chile que quer na Seleção jogadores que joguem pela equipe, e não aqueles preocupados com desempenho individual ou boas marcas. A julgar pelo primeiro tempo da partida desta quinta-feira, no Maracanã, o recado foi bem assimilado.

Porque, se os primeiros 30 minutos não foram de encher os olhos dos 57.326 torcedores que estiveram no estádio, não dá para negar que a Seleção foi um time solidário. O quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro não abdicou de ajudar na marcação e cercar o adversário sempre que ele detinha a bola. Um pouco mais atrás, Casemiro e Bruno Guimarães tratavam de garantir que a pressão de bola fosse alta.

O início ofensivo do Brasil também foi promissor. Gabriel Magalhães quase marcou de cabeça com pouco mais de um minuto de jogo, e Casemiro efetivamente balançou a rede aos 4, porém o gol acabou anulado por impedimento.

O problema é que o já eliminado Chile veio para o Brasil disposto apenas a não perder, e para isso o técnico Nicolás Córdova armou uma linha de cinco defensores à frente da área e outros dois logo adiante. Dessa forma, chegar ao gol de Vigouroux foi uma tarefa mais difícil do que deveria.

Ainda assim, o Brasil conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 37, Douglas Santos fez boa jogada pela esquerda e municiou Raphinha, que chutou cruzado; Vigouroux defendeu, mas a bola ganhou altura e Estêvão, de puxeta, marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira.

A vitória parcial do Brasil fez o Chile se soltar um pouco no segundo tempo. Mas, apesar de mais espaço, a Seleção seguiu chegando pouco ao gol chileno.

Foi aí que Carlo Ancelotti começou a mexer no time. Primeiro entraram Andrey Santos e Luiz Henrique; depois, Lucas Paquetá e Kaio Jorge. E foi com jogada individual de Luiz Henrique que Paquetá, no primeiro toque de bola, ampliou de cabeça. O ex-Flamengo chamado por Ancelotti bagunçou o jogo da Seleção Chilena.

O gol construído pelo ex-botafoguense e finalizado pelo ex-flamenguista incendiou os torcedores nas arquibancadas do Maracanã, que até então assistiam à partida sem demonstrar muito entusiasmo. Em campo, o Brasil respondeu seguindo na pressão. E foi com mais uma jogada de Luiz Henrique que Bruno Guimarães, da pequena área, fez o seu e fechou o placar em 3 a 0 para a Seleção Brasileira.