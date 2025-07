Fora da partida contra o Grêmio neste sábado (19), o meia Philippe Coutinho deve permanecer por mais 15 dias afastado dos gramados. O camisa 10 do Vasco já vinha se queixando de dores na panturrilha durante os treinos que antecederam o clássico com o Botafogo. O incomodo fez com que o meio-campista também ficasse de ausente do duelo contra o Independiente del Valle, pela Copa Sul-Americana.

A informação é do jornalista Gilmar Ferreira, publicada em seu blog no online no jornal Extra. Segundo a reportagem, um exame de imagem detectou um estiramento na panturrilha esquerda de Coutinho. O departamento médico do Vasco não divulgou a previsão de retorno, mas é provável que o camisa 10 seja preparado para voltar a equipe na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, no dia 30, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Jornalista revela prazo de ausência de Coutinho no Vasco após nova lesão (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Ainda no clássico contra o Botafogo a partida, o jogador foi substituído por Alex Teixeira, alegando dores na panturrilha esquerda, aos 15 minutos da etapa final. Dias depois, a assessoria do Vasco divulgou uma nota explicando a situação do jogador, dizendo que Coutinho seria preservado no duelo contra o Independiente del Valle, por seguir com o incômodo.

Inicialmente, o Vasco afirmou que a ausência não se tratava de uma lesão, que o atleta estaria sendo preservado do confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana, visando a sequência da temporada.