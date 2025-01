Jornalista relembra promessa de Leila Pereira no Palmeiras: ‘Não cumpriu’

Após uma década no Palmeiras, a Crefisa não é mais parceira do clube e deu lugar à Sportingbet como patrocinadora máster. Jornalista da ESPN, Rodrigo Bueno, relembrou uma declaração antiga de Leila Pereira sobre a relação da empresa com o clube. Para o comentarista, a empresária não cumpriu com a promessa.

Há cerca de oito anos, Leila Pereira, dona da Crefisa, fez uma promessa durante um evento no clube: "Se eu sair do Palmeiras só será depois de conquistar o bicampeonato mundial, com as nossas marcas estampadas". Apesar de chegar a dois Mundiais nos últimos anos, o Alviverde não conseguiu vencer o torneio.

- Essa frase é de 2017, quando a Crefisa já tinha dois anos de parceria com o Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão do Super Mundial em 2025, vai estar um nome que não é o da Crefisa, que não é o da FAM (Faculdades das Américas). Não será uma marca da Leila - começou Bueno.

- Então, ela está se despedindo como patrocinadora do Palmeiras sem conseguir o objetivo, sem cumprir o que garantiu, que só sairia, ela e as marcas dela, se fosse campeã mundial. Ganhou Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas não ganhou o Mundial - completou.

Polêmica entre Leila Pereira e Dudu

Na última segunda-feira (13), durante o evento que apresentou a Sportingbet como patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o clube pela "porta dos fundos". O atacante do Cruzeiro rebateu e xingou a empresária nas redes sociais. Após a repercussão da publicação, a mandatária do Alviverde decidiu processar o jogador.

