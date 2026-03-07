Escalação: Palmeiras vê evolução de Vitor Roque, e Abel avalia opções para final
Alviverde encara o Novorizontino em busca do primeiro título em 2026
O Palmeiras recebeu uma notícia positiva na tarde da última sexta-feira (6). O atacante Vitor Roque treinou normalmente com o restante do elenco, ainda sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e deve retornar à escalação titular.
O camisa 9 iniciou o jogo de ida no banco de reservas por conta de traumas sofridos na classificação diante do São Paulo e foi acionado apenas na segunda etapa por Abel Ferreira. Para o lugar de Roque, a comissão técnica optou pela entrada de Ramón Sosa.
Caso Vitor Roque não reúna novamente condições de iniciar a partida no domingo (8), a tendência é que Sosa volte a ocupar a vaga. Outra possibilidade para Abel é promover Arias pela primeira vez entre os titulares justamente na decisão do título.
Com a vitória por 1 a 0 no primeiro duelo, na Arena Barueri, o Palmeiras tem a vantagem do empate para conquistar o primeiro título de 2026. Caso o Novorizontino devolva o placar, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa/Arias).
As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no último jogo da atual edição do Campeonato Paulista
