Escalação: Palmeiras vê evolução de Vitor Roque, e Abel avalia opções para final

O Palmeiras recebeu uma notícia positiva na tarde da última sexta-feira (6). O atacante Vitor Roque treinou normalmente com o restante do elenco, ainda sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e deve retornar à escalação titular.

O camisa 9 iniciou o jogo de ida no banco de reservas por conta de traumas sofridos na classificação diante do São Paulo e foi acionado apenas na segunda etapa por Abel Ferreira. Para o lugar de Roque, a comissão técnica optou pela entrada de Ramón Sosa.

Caso Vitor Roque não reúna novamente condições de iniciar a partida no domingo (8), a tendência é que Sosa volte a ocupar a vaga. Outra possibilidade para Abel é promover Arias pela primeira vez entre os titulares justamente na decisão do título.

Com a vitória por 1 a 0 no primeiro duelo, na Arena Barueri, o Palmeiras tem a vantagem do empate para conquistar o primeiro título de 2026. Caso o Novorizontino devolva o placar, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis.

Vitor Roque é dúvida na escalação do Palmeiras para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa/Arias).

As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no último jogo da atual edição do Campeonato Paulista

