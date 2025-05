Jornalista prevê dificuldade para Botafogo em partida contra Estudiantes

O Botafogo entra em campo para enfrentar o Estudiantes, nesta quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, a equipe de Renato Paiva precisa necessariamente de uma vitória. Ao analisar a partida, o jornalista Paulo César Vasconcellos previu um confronto difícil.

Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador destacou que a equipe argentina entra em campo sem a obrigação de vitória, porque pode decidir a vaga na última rodada dentro de casa. Por isso, os argentinos podem ser mais perigosos. Paulo César apontou que a equipe alvinegra irá precisar manter a paciência dentro de campo em busca do resultado.

- O jogo de hoje é uma final para o Botafogo. E não será um jogo fácil. O Estudiante entra em campo a passeio. E time argentino nesses cenários costumam ser uma maravilha. A plateia será predominamente botafoguense, a situação na tabela é favorável, então toda a carga emocional e pressão estará com o Botafogo -

- O clube alvinegro vai precisar ter discernimento e inteligência. Mas o principal para o sucesso é cada jogador entender que vai precisar se superar dentro de campo - concluiu.

Botafogo na Libertadores

A equipe do técnico Renato Paiva se encontra em uma situação delicada no Grupo A do torneio continental. Para alcançar a classificação, o clube alvinegro precisa de um bom resultado contra o Estudiantes. Uma vitória pode ser primordial para as pretenções de classificação.

Até o momento o Botafogo ocupa a terceira colocação da chave, com seis pontos somados. Por outro lado, Estudiantes e Universidade do Chile estão respectivamente na segunda e primeira colocação, com 9 e 10 pontos. O clube carioca enfrenta o clube chileno na última rodada, no próximo dia 27 de maio, também no Nilton Santos.