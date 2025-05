Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao duelo pela Libertadores

Ficha do jogo BOT EST 4ª RODADA COPA LIBERTADORES Data e Hora quarta-feira (14), 14 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Árbitro Juan Benitez (PAR) Assistentes Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir TV Globo, ESPN e Disney+

Botafogo e Estudiantes (ARG) se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo A da Libertadores. A partida terá transmissão na TV Globo (aberta), ESPN (fechada) e Disney+ (streaming).

O time comandado por Renato Paiva chega motivado após a vitória por 2 a 1 sobre o Carabobo (VEN), nos acréscimos, e a goleada por 4 a 0 no Internacional, pelo Brasileirão. Os três pontos contra o Estudiantes são fundamentais visando a classificação para a fase de oitavas de final.

Ainda sem Savarino, Barboza e Matheus Martins, o Glorioso deve ir a campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Jeffinho, Cuiabano e Igor Jesus.

Botafogo confia no retrospecto em casa para avançar na Libertadores

Por outro lado, o Estudiantes chega ao Rio de Janeiro em baixa e preocupado com desfalques. A equipe foi eliminada do Apertura do Campeonato Argentino após a derrota por 2 a 0 para o Rosario e perdeu jogadores importantes com problemas físicos. Além de Medina, suspenso, Arzamendía, Meza e Guio Carrillo deve desfalcar.

O provável Estudiantes comandado por Eduardo Domínguez tem: Matías Mansilla; Boselli, Núñez, Rodríguez e Benedetti; Ascacibar, Gabriel Neves e Sosa; Burgos, Palacios e Alario.

Veja informações de Botafogo x Estudiantes:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ESTUDIANTES (ARG)

5ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira (14), 14 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

🚩 Árbitro: Juan Benitez (PAR)

👁️ Onde assistir TV Globo, ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Jeffinho, Cuiabano e Igor Jesus.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Matías Mansilla; Boselli, Núñez, Rodríguez e Benedetti; Ascacibar, Gabriel Neves e Sosa; Burgos, Palacios e Alario.