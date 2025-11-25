A final da Libertadores de 2025, marcada para o dia 29 de novembro, colocará frente a frente dois gigantes brasileiros em uma reedição da decisão de 2021: Palmeiras e Flamengo. E, às vésperas do confronto, internautas já começaram a apontar o favorito ao título.

Uma enquete publicada no canal do Lance! no WhatsApp, que reúne mais de 90 mil seguidores, perguntou: "Quem será o grande campeão da Libertadores 2025?" O resultado mostrou uma clara tendência entre os participantes.

Resultado da enquete

O Flamengo foi o mais votado, recebendo 67,1% dos votos. Já o Palmeiras apareceu com 32,9%, indicando que, embora o Rubro-Negro seja o preferido do público da enquete, o clube paulista ainda reúne uma fatia significativa de confiança dos torcedores.

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras promete reviver a rivalidade recente entre os dois clubes em cenário continental. Com torcida mobilizada e favoritismo apontado, as equipes agora se preparam para escrever mais um capítulo decisivo da história da Libertadores.

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores de 2021 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores afeta Brasileirão

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras definirá quem será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; duas até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.