Web reage a atitute de Neymar em Santos x Fluminese: ‘Qualquer outro era expulso’

Santos e Fluminense empatram em 0 a 0, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Neymar protagonizou um momento de muita reclamação com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de publicações na internet, torcedores se surpreenderam com a não expulsão do camisa 10 do Peixe. Ao reclamar de uma falta, o jogador xingou, afrontou e até chutou a bola em direção ao árbitro. Mesmo assim, foi advertido apenas com um cartão amarelo.

Ao analisar o lance, internautas apontaram que outro jogador, que tivesse a mesma atitude do atacante, teria sido expulso. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

O que aconteceu?

O caso aconteceu na reta final do confronto. O cronômetro marcava 47 minutos do segundo tempo, quando Neymar sofreu uma falta de Otávio na intermediária do campo. No desenrolar da jogada, o camisa 10 acabou sendo atingido pela chuteira de Thiago Santos, e pediu a expulsão do atleta tricolor.

Como foi Santos x Fluminense?

Textor por: Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida mais à vontade, tendo Neymar como maestro. O camisa 10, que retornou de suspensão e se recuperou de um edema na coxa, chamava o jogo e pedia constantemente o apoio da torcida.

continua após a publicidade

Apesar do maior volume ofensivo, especialmente pelas laterais, a primeira finalização foi do Fluminense: aos três minutos, Santi arriscou de fora da área, mas Gabriel Brazão defendeu com segurança.

Caballejo, novidade no ataque santista, respondeu aos oito minutos em boa jogada construída com Neymar. Pouco depois, Guilherme quase abriu o placar em uma jogada de destaque: livre na área, ele driblou os adversários e finalizou, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Fluminense, desfalcado e com moral abalada após perder a invencibilidade de sete jogos, conseguiu conter as investidas santistas no primeiro tempo. Serna acertou a trave em chute perigoso, enquanto Cano e Santi também criaram chances, parando na boa atuação de Zé Ivaldo.

Antes do intervalo, o Flu voltou a assustar com uma tentativa de bicicleta de Cano e uma chegada perigosa de Thiago Silva.

Pelo Santos, Guilherme teve duas boas oportunidades: primeiro, após troca de passes com Zé Rafael pela esquerda, finalizou para fora da rede; depois, recebeu de Neymar e tentou uma cavadinha, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, o Santos iniciou os minutos finais com mais velocidade e chegou com perigo logo aos dois minutos, em um desvio de cabeça de Luan Peres. Pouco depois, Fábio precisou trabalhar para espalmar um chute de Rollheiser após cobrança de falta de Neymar. Na sobra, Guilherme finalizou de primeira, mas o goleiro do Fluminense voltou a salvar.

Com a queda de produtividade do Peixe, a torcida pediu a entrada do atacante Robinho Jr. Entretanto, as primeiras alterações de Juan Pablo Vojvoda foram as entradas de Deivid Washington e João Schmidt, nas vagas de Caballejo e Rincón.

Renato Gaúcho, por sua vez, promoveu as entradas dos ex-santistas Soteldo e Ganso, que foram vaiados pela torcida ao substituírem Lucho Acosta e Santi Moreno — este último, destaque do primeiro tempo.

O time carioca encontrou dificuldades para armar contra-ataques, enquanto Rollheiser e Guilherme aproveitavam os espaços para tentar abrir o placar para o Santos. Neymar, capitão do time, passou a reclamar com mais frequência das decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Guilherme, que havia ficado fora do último jogo por conta de cobranças da torcida, foi aplaudido ao deixar o gramado para dar lugar a Tiquinho Soares. Mayke, sentindo dores, também foi substituído por Igor Vinícius. No lado tricolor, Hércules e Otávio entraram nas vagas de Thiago Santos e Martinelli. O Santos quase marcou aos 31 minutos, mas Fábio fez uma grande defesa.

Em um duelo de “times amigos” — que recentemente negociaram o empréstimo de Neymar para o Mundial de Clubes —, o jogo decepcionou as torcidas, sem grandes emoções. Houve ainda um momento de tensão quando Neymar levou cartão amarelo por reclamação; Ganso tentou apaziguar os ânimos, mas o camisa 10 não aceitou a intervenção do ex-companheiro.

O apito final trouxe um silêncio geral à Vila Belmiro, reflexo da frustração da torcida santista com a atuação apagada de Neymar e com o gol de Tiquinho Soares anulado nos acréscimos.