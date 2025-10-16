menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Raniele ‘detona’ atuação do Corinthians no primeiro tempo contra o Santos: ‘inaceitável’

Time volta a campo contra o Atlético-MG, no sábado

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 16/10/2025
00:44
Corinthians foi dominado pelo Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraCorinthians foi dominado pelo Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians teve uma atuação abaixo do esperado e acabou derrotado pelo Santos por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15), em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Raniele classificou o desempenho da equipe no primeiro tempo como “inaceitável”.

continua após a publicidade

— O que a gente fez no primeiro tempo foi inaceitável. Nos últimos três jogos competimos bastante, hoje entramos desligados, a começar por mim. A gente pecou na falta de atitude no primeiro tempo. Melhoramos um pouco no segundo tempo, consegui marcar o gol, mas pecamos pelos nossos erros no primeiro tempo — afirmou à “TV Globo”.

Santos atropela Corinthians ‘irreconhecível’ e resgata clima de Alçapão na Vila Belmiro

O jogador reconheceu a má atuação coletiva nos minutos iniciais. O Corinthians sofreu dois gols logo no começo e não conseguiu reagir. Raniele marcou o único gol do time alvinegro no clássico.

continua após a publicidade

— A gente sabia que o Santos vinha fazendo os primeiros tempos muito agressivos e abaixava um pouco no segundo. Se conseguíssemos segurar um pouco o placar no primeiro tempo, talvez teríamos um resultado melhor, mas não foi o que aconteceu. Que no próximo jogo em casa a gente possa garantir os três pontos e tentar dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro —

Com o revés, o Timão permanece com 33 pontos e vê aumentar o risco de deixar a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (18), às 18h30, quando recebe o Atlético-MG na Neo Química Arena.

Corinthians não conseguiu ter o controle do jogo e foi derrotado pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Corinthians não conseguiu ter o controle do jogo e foi derrotado pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias