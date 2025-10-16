Raniele ‘detona’ atuação do Corinthians no primeiro tempo contra o Santos: ‘inaceitável’

O Corinthians teve uma atuação abaixo do esperado e acabou derrotado pelo Santos por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15), em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Raniele classificou o desempenho da equipe no primeiro tempo como “inaceitável”.

— O que a gente fez no primeiro tempo foi inaceitável. Nos últimos três jogos competimos bastante, hoje entramos desligados, a começar por mim. A gente pecou na falta de atitude no primeiro tempo. Melhoramos um pouco no segundo tempo, consegui marcar o gol, mas pecamos pelos nossos erros no primeiro tempo — afirmou à “TV Globo”.

O jogador reconheceu a má atuação coletiva nos minutos iniciais. O Corinthians sofreu dois gols logo no começo e não conseguiu reagir. Raniele marcou o único gol do time alvinegro no clássico.

— A gente sabia que o Santos vinha fazendo os primeiros tempos muito agressivos e abaixava um pouco no segundo. Se conseguíssemos segurar um pouco o placar no primeiro tempo, talvez teríamos um resultado melhor, mas não foi o que aconteceu. Que no próximo jogo em casa a gente possa garantir os três pontos e tentar dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro —

Com o revés, o Timão permanece com 33 pontos e vê aumentar o risco de deixar a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (18), às 18h30, quando recebe o Atlético-MG na Neo Química Arena.