Auxiliar do Corinthians aponta motivo para derrota: ‘Deixamos a desejar’

O Corinthians foi derrotado por 3 a 1 para o Santos, nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, o Timão levou dois gols na Vila Belmiro, marcados por Zé Rafael e Barreal, foi dominado pelo rival e correu risco de uma derrota ainda pior.

Foram 13 finalizações do Santos na etapa inicial, enquanto o Corinthians só chutou uma bola no gol defendido por Brazão. Lucas Silvestre, auxiliar que comandou a equipe na ausência de Dorival Júnior, suspenso, lamentou a postura da equipe, que segundo ele, apresentou pouca energia.

- Inicialmente, nossa postura foi muito ruim, muito abaixo do que vínhamos produzindo. A derrota passa menos pelo aspecto tático, passa pela energia, disposição, deixamos a desejar. Precisamos entender com tudo o que aconteceu e mudar a chave. A postura vai ser outra. O jogo exigiu uma postura nossa que não aconteceu, o gol no início também condicionou a atuação. Trabalhamos muito em cima dessa partida, a preparação foi realizada como devia ser, os jogadores foram alertados. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos aqui na Vila é de muita intensidade, muita pressão. A nossa energia não foi adequada para o que a partida precisava - disse o auxiliar.

Corinthians foi derrotado pelo Santos pelo Brasileirão (Mauricio De Souza/AGIF)

"Faltou assertividade"

Uma das maiores dificuldades do Corinthians no primeiro tempo foi em relação a saída de bola. Lucas Silvestre evitou culpar apenas os jogadores da linha de defesa, lamentou a falta de assertividade do time, e voltou a falar sobre a energia do elenco.

- Tenho que parabenizar o adversário, fez um grande jogo. Hoje não fomos assertivos como nos últimos jogos, não conseguíamos encontrar os homens livres. A pressão do Santos dificultou, nos tirou do jogo. Infelizmente não encontramos os espaços que o jogo vinha desenhando. Quando sua energia está mais baixa e você não é assertivo, vai ter dificuldades. Tentamos acertar no segundo tempo, mas tomamos um gol logo no início do segundo tempo