Corinthians sofre pior derrota na ‘Era-Dorival’ e coloca consistência defensiva em cheque

Pela primeira vez na 'Era-Dorival Júnior', o Corinthians levou três gols em uma única partida. O feito negativo aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Santos, nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. A derrota na Vila Belmiro põe em cheque um dos maiores créditos do treinador no Timão: a solidez defensiva.

continua após a publicidade

O treinador chegou ao Corinthians em abril deste ano, após a demissão de Ramón Díaz. Ao todo foram 29 jogos, 12 vitórias, nove empates e nove derrotas. Apesar da oscilação, a equipe de Dorival Júnior nunca havia sofrido três gols em apenas um jogo.

A pior derrota até o duelo contra o Santos também havia sido em um clássico: 2 a 0 para o São Paulo, no MorumBis, no dia 20 de julho. Dorival Júnior cumpriu suspensão automática e não pôde comandar o Corinthians na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians foi derrotado pelo Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Baixas e alternativas

Com a ausência de André Ramalho, fora para se recuperar de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, o Corinthians entrou com João Pedro e Gustavo Henrique entre os onze iniciais. No momento de criação, Angileri fazia a função de um terceiro zagueiro.

A estratégia de Lucas Silvestre, não deu certo. Na primeira etapa, o Corinthians foi amplamente dominado pelo Santos, que marcou duas vezes, com Zé Rafael e Barreal. Foram 13 finalizações conta a meta do Timão em apenas 45 minuto.

continua após a publicidade

- Hoje foi um jogo atípico, a gente deixou muito a desejar, mas não posso responsabilizar somente a última linha. Todo o nosso sistema defensivo atuou da maneira como deveríamos ter atuado. A nossa taxa de duelos ganhos foi baixa. Quando você tem essa taxa baixa em um clássico, você acaba oferecendo o jogo ao seu adversário - disse Lucas Silvestre em coletiva na Vila Belmiro