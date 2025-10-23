O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela tornou-se destaque nas redes sociais durante a partida entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores. O juiz chamou atenção pelo volume inusitada em seu uniforme. Nas redes sociais, internautas repercutiram o visual do árbitro e se divertiram com o fato.

Carrascal foi destaque em Flamengo x Racing

O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.

O confronto decisivo está marcado para o dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

Jogador do Racing sofre fratura na face

Santiago Sosa, zagueiro do Racing, ficou com ferimentos no rosto após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo durante partida contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O defensor sofreu uma fratura no seio maxilar direito e passará por cirurgia, desfalcando o time argentino no jogo de volta da semifinal da Libertadores.