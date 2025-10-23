Arena SBT conquista vice-liderança de audiência com debate sobre Corinthians

Benjamin Back, conhecido como "Benja", comandou o Arena SBT da última terça-feira (22), que contou com a participação especial de dois ex-jogadores do Corinthians: Cristian e André Santos. Eles se juntaram aos comentaristas fixos Jorge Nicola, Mano, Mauro Beting e Kléber Gladiador nos estúdios do SBT na Grande São Paulo.

A edição do programa alcançou a segunda posição de audiência na Grande São Paulo na última terça-feira (22). O debate esportivo registrou média de 2,6 pontos, com share de 8,8% e pico de 3,9 pontos durante sua exibição, que ocorreu das 23h50 à 1h07.

Copa do Brasil: Corinthians decide semifinal em casa

O Corinthians decidirá o duelo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil, com o apoio da sua Fiel torcida, na Neo Química Arena.

Além disso, como as finais irão acontecer logo na sequência, nos dias 17 e 21 de dezembro, a CBF sorteou também os mandos das finais. Ficou definido que o jogo de ida acontecerá na casa de quem avançar no duelo entre Cruzeiro e Corinthians, com a grande final sendo sediada pelo vencedor do clássico carioca.

