- Mais uma atuação patética, pífia, medonha, horripilante, escabrosa do time de Sampaoli. Claro que tem muito jogador jogando mal, mas me pergunto até que ponto eles não estão jogando por causa do esquema do Sampaoli e pela falta de treinamento de fundamentos. Sampaoli exige, antes de mais nada, preparação física. Físico, físico, físico e vai estourando em série os jogadores. Além do físico, o que ele treina? Posicional. Ai é isso. O posicional do Sampaoli é isso ai que vimos hoje, no jogo do São Paulo, do Athletico... mudam os nomes, mas o jogo é o mesmo. Isso é jogo de futebol, minha gente? Me desculpa -, e prosseguiu: