Em partida sem gols, mas com emoção, Flamengo e Fluminense empataram no Maracanã neste domingo (16), dando o título do Carioca para o Rubro-Negro. Uma atitude do técnico do Filipe Luis após a conquista deixou os torcedores enlouquecidos nas redes sociais.

Com mais títulos do que derrotas no comando do Flamengo, o técnico tem sido muito elogiado e segue com muito prestígio na Gávea. Depois de mais uma conquista, dessa vez do Campeonato Estadual, Filipe Luís beijou a taça e a medalha várias vezes, demonstrando muito carinho pela conquista. Confira a reação da torcida abaixo.

Veja reação de torcedores após atitude de Filipe Luís em Flamengo x Fluminense

Confira histórico de Filipe Luís pelo Flamengo

Como técnico do Flamengo, Filipe Luís tem um retrospecto impressionante. Em seu primeiro trabalho como treinador profissional, ele tem 32 jogos, com 22 vitórias, 9 empates e apenas 1 derrota. Além disso, desde que assumiu o Rubro-Negro, ele já conquistou 4 títulos: Campeonato Carioca de 2025, Supercopa do Brasil de 2025, Copa do Brasil de 2024 e Taça Guanabara de 2025.

Filipe Luís em Flamengo x Vasco (foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo)

Como foi a partida entre Flamengo e Fluminense?

Com um início de jogo muito quente e brigado, Flamengo e Fluminense fizeram um duelo equilibrado, mas com mais chances para o Rubro-Negro. O Tricolor teve a primeira boa chance com Renê aproveitando uma sobra de escanteio e batendo de fora da área para defesa tranquila de Rossi. Na sequência, a equipe de Filipe Luís respondeu com Plata roubando uma bola de Fábio na pequena área, mas perdendo tempo e dando chance do goleiro se recuperar e fazer uma grande defesa. O equatoriano teve outra boa chance a partir de um cruzamento rasteiro de Wesley, mas finalizou novamente para intervenção do arqueiro adversário. Aos 32 minutos, Luiz Araújo foi lançado em profundidade livre de marcação, mas bateu ao lado do gol e desperdiçou outra grande oportunidade.

No início do segundo tempo, Mano Menezes promoveu mudanças e abriu o Fluminense em busca da vitória. Com muitas dificuldades, o Tricolor chegou duas vezes com Cano recebendo cruzamento de Renê e cabeceando ao lado do gol e Arias encontrando espaço da entrada da área e finalizando por cima da meta. O Fluminense seguiu tantando após as mudanças, mas não levou perigo nas subidas ao ataque e o mesmo valeu para o Flamengo, que chegou principalmente em chutes de longe. Aos 44 minutos, o Rubro-Negro quase matou o jogo duas vezes, mas ambas foram anuladas pela arbitragem: primeiro com Plata, mas Bruno Arleu foi chamado ao VAR para revisar o lance e anulou o gol por falta de Juninho em Ignacio, depois com Michael, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada.