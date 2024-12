Marlon Freitas, do Botafogo, comenta importância do técnico e quebra silêncio sobre ‘piscadinha’

Após o Botafogo conquistar a Libertadores sobre o Atlético-MG por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o capitão Marlon Freitas aproveitou a zona mista para comentar o título do Glorioso. O volante falou da importância de Artur Jorge em sua chegada durante a fase de grupos da competição, e abriu o jogo sobre a famosa "piscadinha" no jogo contra o Palmeiras.

- É um cara muito importante, é o nosso líder. Ele merece muito também. Quando ele chegou, teve duas derrotas e ele foi bem claro. A convicção dele me impressionou. Ele falava que a gente ia classificar. Sem conhecer, sem ter muito contato com o elenco, só vendo por fora. A importância dele para gente... Não tem o que comentar. Ele merece muito, deixar a família do outro lado do mundo não é fácil. É um sacrífico muito grande, eu sei. Agradeci muito a ele - disse Marlon Freitas.

Marlon Freitas também falou sobre a "piscadinha" contra o Palmeiras em 2023, no duelo que terminou na virada em 4 a 3 para o clube paulista, de virada, no Nilton Santos O ato marcou a derrota para o Alviverde, que acabou sendo campeão naquele ano. Mesmo que piscar um dos olhos tenha sido para os companheiros, ao tentar atrasar o jogo, a imagem ficou marcada negativamente entre os alvinegros.

- Não gosto de falar de nada do passado, sabe? Torcedores falaram muitas coisas, algumas com razão e outras não. É difícil explicar. Criticaram meu desempenho e aceito, faz parte, respeito. Mas de um gesto que eu fiz: não desrespeitei a torcida que defendo, não desrespeitei a torcida do time que estava jogano contra a gente. Foi direto para um jogador, quando sofri uma falta e reclamei. Naquele momento acabei errando o gesto, poderia ter falado com ele de uma forma diferente. Mas, assim, continuei quieto, trabalhando - revelou o volante.

- Não considero volta por cima porque faço as mesmas coisas, trabalho da mesma forma. Acho que sou merecedor de tudo isso. Somos merecedores. Agradeço a Deus por tudo, trabalho muito, me dedico muito. Estou feliz de estar aqui, feliz de estar fazendo parte dessa história. Acredito que no ano passado foi um momento difícil, complicado. Mas sabia que o momento da glória iria acontecer. E foi no ano seguinte. Estou muito feliz. Críticas fazem parte da carreira do jogador. Mas o importante é saber quem você é, quem eu sou. Sei de onde eu vim - completou.

Jogadores do Botafogo comemoram título inédito da Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

- A gente vem trabalhando muito. A gente lutou muito por esse sonho. Fizemos muitos sacrifícios para conquistar essa taça. Somos merecedores, somos merecedores. O torcedor merece, o clube… Foi muito difícil. Uma final, com um jogador a menos desde o início do jogo. Mas a gente superou, a gente sempre fala: não existe a palavra "desistir" para gente, e não desistimos - disse Marlon Freitas, que completou:

- Fui alertar eles (jogadores) que faltava pouco para o nosso sonho. Tinha 42, 43 minutos… Falei que faltava pouco, para a gente continuar, se dedicando, concentrado dentro do jogo. (Falei) que ia acontecer, e aconteceu. Mentalmente estávamos muito forte dentro do jogo, mesmo com um a menos praticamente o jogo todo. Então, assim, mentalmente a gente estava muito forte.

Marlon Freitas também foi questionado sobre as críticas ao mental do Botafogo na reta final da atual temporada. Poucas semanas antes da decisão da Libertadores, o Glorioso viu a liderança encurtar e o Palmeiras ocupar a primeira colocação antes da 36ª rodada. Porém, o Alvinegro superou o clube paulista e, na mesma semana, garantiu o título da Libertadores.

- Assim, eu respeito muito tudo o que falam, sabe? Jamais vou retrucar, é uma opinião que a gente tem que respeitar. Mas a gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia. Tem muita coisa que vocês da imprensa não conseguem ver, não tem acesso. É muito sacrifício que a gente fez nesse momento, muito mesmo. Foi muito difícil chegar até aqui, pela Libertadores, pegando adversários difíceis. Esse grupo merece, esse grupo nunca desistiu, nunca vai desistir - afirmou o capitão do Botafogo.