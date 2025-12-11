Jornalista elogia time titular do Corinthians, mas ressalta: 'Preguiçoso e escolhe jogos'

O Corinthians conquistou uma vitória maiúscula, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão. Com um gol do astro Memphis Depay, a equipe construiu uma boa vantagem para o jogo da volta, que acontece neste domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena. Após a partida, o jornalista Jorge Nicola elogiou o elenco titular de Dorival Júnior, mas ressaltou que a equipe é preguiçosa e escolhe os jogos que vai jogar bem.

Marcelinho define estratégia para o Corinthians contra o Cruzeiro na volta

Durante o programa "SBT Sports", Nicola lembrou que o Corinthians ainda não sofreu gols nesta edição da Copa do Brasil, mesmo jogando contra adversários complicados, como Athletico-PR, Palmeiras e o próprio Cruzeiro, e reforçou que apesar de ter uma equipe titular muito boa, o elenco escolhe quando vai jogar bem. Confira abaixo.

- Esse Corinthians é preguiçoso e escolhe jogos. Esse time titular do Corinthians é bem bom, o clube tem muitas dificuldades por conta de lesão, mas tirando isso, olha o nível dos jogos que o Corinthians fez contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Esse time não tomou nenhum gol na Copa do Brasil, em confrontos contra Athletico-PR, Palmeiras e agora Cruzeiro fora de casa. Para mim, o que ficou claro hoje é que os caras escolhem jogo e quando querem jogar, passa a ser o time que deve ser tratado com respeito - disse Jorge Nicola durante o programa "SBT Sports".

Memphis aumenta lista de gols decisivos pelo Corinthians

Texto: Ulisses Lopresti

"Chosen", a inscrição na tradicional faixa usada por Memphis nos jogos, significa "escolhido" em português. A palavra simboliza a confiança do holandês, que voltou a ser decisivo pelo Corinthians ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O atacante balançou a rede 11 vezes pelo Timão nesta temporada. Não é o artilheiro da equipe, posto que pertence a Yuri Alberto, com 18 gols, mas Memphis vem ganhando destaque por aparecer nos grandes jogos.

Além do gol marcado na semifinal da Copa do Brasil, o camisa 10 também decidiu o clássico contra o Palmeiras, quando anotou o gol da vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, em julho, pelo jogo de ida das oitavas de final. Mais tarde, o Corinthians voltaria a vencer o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, garantindo vaga nas quartas.

Frequentemente contestado por suas atuações, Memphis chega à reta final da temporada em alta. Recentemente, marcou um golaço, com direito a caneta no zagueiro, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, resultado que encerrou um jejum de dois anos sem triunfos no Majestoso. Após o duelo contra o Cruzeiro, o holandês ainda se declarou à torcida do Corinthians.

- O Corinthians é muito grande. Eles (torcida) sabem o quão importante eles são. Eles nos carregam durante o jogo, em casa será ainda mais. Eles são muito importantes para nós. Nós jogamos por eles, porque eles nos dão tudo. Nós queremos ganhar este título por eles - disse o jogador a transmissão da Amazon Prime.