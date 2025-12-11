Marcelinho Carioca, ex-jogador e ídolo do Corinthians, apontou a estratégia ideal para Dorival no confronto de volta contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. O Timão venceu a equipe Mineira por 1 a 0, levando a vantagem do empate para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

- Eu iria com a mesma escalação, sem mexer em nada. Não tem que fechar a casinha, é para ir pra cima! Tem que marcar pressão, não pode deixar o Cruzeiro sair jogando. O Corinthians é uma equipe fadada a ser campeã. Eles se desconectaram completamente do Campeonato Brasileiro, mas apresentou um bom futebol na Copa do Brasil. É uma equipe certinha, fechada, que joga recompondo, não tomou nenhum gol na campanha - analisou Marcelinho Carioca.

Como foi Cruzeiro 0 x 1 Corinthians

O Corinthians chegou contestado ao Mineirão, mas surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Memphis Depay marcou o gol do Timão ainda na primeira etapa e levou para Neo Química Arena a vantagem do empate.

A equipe de Dorival Júnior mostrou intensidade, terminou o primeiro tempo com mais posse de bola que os mandantes e abriu o placar com gol de Memphis após assistência de Yuri Alberto.

Corinthians venceu o Cruzeiro fora de casa (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.

