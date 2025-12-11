Gabigol manda recado após derrota do Cruzeiro para o Corinthians

Personagem mais falado nos bastidores do Cruzeiro nesta semana, Gabigol não jogou a toalha na semifinal da Copa do Brasil. Após a derrota para o Corinthians no primeiro jogo da semifinal, o camisa 9 usou suas redes sociais para mandar um recado aos torcedores celestes.

O atacante entrou em campo aos 26 minutos da segunda etapa, no lugar de Arroyo, que foi o principal personagem na escalação de Leonardo Jardim.

Instantes depois do final da partida entre Cruzeiro e Corinthians, Gabigol publicou uma foto no X com a legenda 'Faltam 90 minutos', fazendo referência ao jogo de volta na Neo Química Arena.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), em São Paulo. Para se classificar para a decisão, a Raposa precisa de uma vitória por dois gols ou mais, ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis.

Estatísticas de Gabigol em Cruzeiro x Corinthians

Minutos em campo: 18 Chutes: 2 (0) Passes: 7 (86%) Passes longos: 4 (75%) Ações com a bola: 12 Perda da posse de bola: 2 Contribuições defensivas: 1 Faltas: 1 Duelos no chão: 4 (50%)

Leonardo Jardim viu superioridade do Cruzeiro no segundo tempo

Em entrevista coletiva, o treinador Leonardo Jardim analisou que a Raposa não esteve bem no primeiro tempo, mas dominou a segunda etapa.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Em relação ao jogo, até o gol do Corinthians, não estivemos bem, em agressividade na marcação, nos passes. Mas aos poucos melhoramos, e no segundo tempo melhoramos muito. Nos passes, no gesto técnico. O volume de jogo foi baixo. Jogamos 45 minutos, jogo muito parado. O adversário parava o jogo, deitava no chão, isso atrapalhou muito. Jogamos menos de um tempo. No intervalo disse aos jogadores que muita gente dizia que seria fácil. Eu avisei que semifinal de Copa, com duas equipes grandes, não tem jogo fácil. Agora vem as críticas. Esta equipe, ganhou muitos jogos fora de casa, podemos fazer agora também e nos classificar. É importante focar para fazer um jogo digno de Cruzeiro – disse o treinador.