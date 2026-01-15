Jornalista diz que venderia Allan, do Palmeiras: 'Não acho que seja'

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14), com gol do menino Allan, de 20 anos. A atuação do jogador reacendeu o debate sobre uma possível venda ao futebol europeu, e o jornalista Pedro Ivo foi sincero sobre o tema.

Durante o programa "F Show", da ESPN, Pedro Ivo avaliou uma possível venda de Allan, do Palmeiras. O jovem vem recebendo ofertas altas de clubes do Velho Continente.

- O Allan não é o Estêvão e nem o Endrick. Eu venderia o Allan. Meu ponto é a questão de valorização de mercado. Eu não sei se, daqui a seis meses, ainda vai estar valendo 35 milhões de euros. Dele ter um primeiro semestre perfeito e no meio do ano o Palmeiras vender por mais. Não acho que seja isso - analisou Pedro Ivo.

Allan marcou o gol da vitória do Verdão contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)

Allan admite propostas e diz que só sairá do Palmeiras 'no momento certo'

Autor do gol da vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos, Allan admitiu ter recebido propostas para deixar o clube ainda nesta janela de transferências. De forma sincera, o jovem reforçou estar comprometido com o projeto alviverde e afirmou que só deixará o Palmeiras no momento certo.

- Penso no presente e estou pronto para estar no Palmeiras. Quando for a hora de sair, se for o momento certo, vou sair, se achar que estou pronto. Mas busco ao máximo focar no Palmeiras - afirmou Allan, durante entrevista na zona mista da Arena Barueri.

Nos últimos dias, o Palmeiras recusou uma investida do Napoli, da Itália, por Allan: 35 milhões de euros fixos, além de outros cinco milhões de euros em metas esportivas, o que totalizaria cerca de R$ 220 milhões.