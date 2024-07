Jornalista critica Cacá, do Corinthians, por xingamento à imprensa: ‘Burrice’

Zagueiro Caca, do Corinthians, xingou a imprensa após a vitória (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Criciúma, Cacá chamou atenção por uma declaração após o jogo na última terça-feira (16). Na zona mista, o zagueiro disparou: "P** no c* da mídia". Comentarista da ESPN, Gian Oddi criticou o jogador e citou o que motivou a postura do jogador.

- É uma burrice do Cacá fazer o que ele fez, falar da maneira que ele falou. Demonstra um descontrole, uma dificuldade de lidar com pressão de quem joga no Corinthians. Ele deve ser até muito elogiado por isso, porque estamos em um Brasil que adora esse tipo de coisa - começou o jornalista.

- Não tem nada de positivo para ele, seria legal se ele falasse, porque ele saiu por cima, fazendo o gol da vitória. Ele foi mal educado até com uma torcedora que pediu foto. Se você está sem cabeça, vira as costas e não fala com ninguém, para não ser educado dessa maneira - completou.

Cacá soma cinco gols na temporada e é artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com três. Nesta edição do torneio, o zagueiro também já anotou dois gols contra. Com a vitória, o time paulista chegou aos 15 pontos, mas ainda permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição.