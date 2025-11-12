A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou uma nova parceria para a temporada do ano que vem: a Diadora será a fornecedora oficial dos uniformes de árbitros, árbitras e assistentes em todas as competições organizadas pela entidade. O acordo foi formalizado na última terça-feira (11), durante o lançamento do Campeonato Paulista 2026, em São Paulo.

A marca substitui a Kappa. Ambas são italianas. E o contrato prevê o fornecimento dos uniformes das equipes de arbitragem nas 27 competições e mais de 5.000 partidas anuais promovidas pela FPF.

A Diadora tem uma longa relação com a arbitragem no futebol mundial. Entre 1983 e 2019, a companhia foi parceira da Associazione Italiana Arbitri (AIA), ligada à Federação Italiana de Futebol. Em 2009, passou a fornecer material também para a Conmebol, vestindo árbitros da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Também houve acordos com a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e com a Federação de Malta.

De acordo com a publicação da FPF, os novos uniformes da arbitragem paulista serão confeccionados com tecidos leves e respiráveis. O foco, naturalmente, será o conforto e o desempenho dos árbitros, árbitras e assistentes.

- O Campeonato Paulista é uma das competições mais emblemáticas do futebol brasileiro, e fazer parte dessa história é motivo de orgulho para a Diadora. Vestir os árbitros que protagonizam grandes partidas reforça nosso compromisso com o esporte. Essa parceria com a Federação Paulista de Futebol amplia ainda mais nossa atuação e consolida a marca no cenário esportivo brasileiro", afirmou Milton de Souza, diretor-geral da Diadora Brasil.

Fundada em 1948, na cidade de Caerano di San Marco, a Diadora chegou ao Brasil nos anos 1990, com destaque por parcerias com Ayrton Senna e Gustavo Kuerten. Atualmente, mantém contratos com seis clubes brasileiros.