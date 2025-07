Eric Faria chama atenção de titular do Fluminense em gol do Cruzeiro

O Fluminense e Cruzeiro se enfrentam, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Durante o primeiro tempo, o Tricolor sofreu dois gols do time celeste. O jornalista Eric Faria chamou atenção para uma falha do lateral Gabriel Fuentes no segundo gol do clube mineiro.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o comentarista afirmou que o titular da equipe de Renato Gaúcho teve a chance de parar o contra-ataque, que originou o gol de Kaio Jorge. O camisa 19 balançou as redes após uma arrancada de Fagner, que acionou Matheus Pereira na ponta direita para achar o artilheiro do Brasileirão na área Tricolor.

- Faltou o Fuentes fazer a falta no Fagner. O Cruzeiro é um dos times nacionais que mais faz falta. Tenta roubar a bola, não consegue, faz a falta. Uma falta tática. Faltou isso ao jogador do Fluminense, puxar a camisa do Fagner, parar o adversário, sem violência, mas para interromper o contra-ataque. Mesmo que custasse um cartão amarelo, evitaria o gol - analisou o comentarista.

Fluminense x Cruzeiro

Em campo, a equipe mineira garantiu a vitória no primeiro tempo. Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu a partida por 2 a 0, no Marcanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense tentou correr atrás do prejuízo durante a segunda etapa. A equipe de Renato Gaúcho dominou as ações nos 45 minutos finais e criou chances até de empatar a partida. Contudo, parou duas vezes no travessão, uma com Lima e outra com Thiago Silva, e uma vez na trave.

O resultado fez o Cruzeiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time celeste somou 30 pontos e ultrapassou o Flamengo, para assumir a ponta da tabela. Por outro lado, o Tricolor permaneceu na 7ª colocação, com 20 pontos.