Dudu vive dias intensos no Cruzeiro e rescindiu o contrato com o clube. O Atlético-MG acompanha de perto a situação do atacante e demonstra interesse na contratação. A possível chegada do jogador no rival fez o jornalista Leandro Iamin se manifestar nas redes sociais.

- Para o Dudu, tanto faz se é Galo ou Cruzeiro. Em um domingo de 2015 escolheram o Palmeiras para ele, mas estava quase no Corinthians e esteve perto do São Paulo, e os três também davam na mesma pra ele. Ele não liga, não sente. Engana bem, mas é frio e indiferente - disse o jornalista.

Cuca foi quem demonstrou o interesse inicial no atacante, conversando com a diretoria do Atlético. O treinador já comandou Dudu no Palmeiras e tem boa relação com o atleta.

Ao longo dos dias, enquanto Dudu se resolvia com o Cruzeiro, o Atlético manteve contato com o jogador. Cuca ligou para o atleta durante a semana, e houve uma reunião entre os representantes do atacante e Paulo Bracks.

Desde o começo, o Atlético demonstrou interesse em caso de rescisão entre Dudu e Cruzeiro, sem ter a intenção de investir na compra do atleta. Com o fim do vínculo entre as partes sendo o caminho mais provável, o Galo deve entrar forte na briga pelo jogador.

Os próximos dias serão decisivos para a negociação. O Atlético aguarda apenas a rescisão de contrato para fazer uma proposta oficial ao atacante. Cuca enxerga Dudu como um possível meia na equipe atleticana, e não pretende utilizá-lo como um ponta.

Dudu pode atuar em todas as competições?

Caso assine com o Atlético, Dudu poderia atuar sim em todas as competições que o Galo disputa.

Pelo Cruzeiro, o atacante fez cinco partidas no Brasileirão. O máximo permitido é de seis jogos, com isso Dudu poderia jogar ainda mais uma vez pela Raposa na competição, que ainda sim poderia vestir outra camisa nesta edição.

Já na Sul-Americana, Dudu não poderia atuar na fase de grupos, mas a partir da fase mata-mata, estaria a disposição do treinador. Na Copa do Brasil, o atacante não entrou em campo, tendo a possibilidade de defender um outro clube.