AO VIVO: Presidente Pedrinho concede entrevista e detalha próximos passos no Vasco

O presidente do Vasco, Pedrinho, concede nesta terça-feira (24), uma entrevista coletiva realizada na sede da SAF, na Barra da Tijuca.

Confira a coletiva de imprensa do presidente Pedrinho ao vivo

O presidente sofre grande pressão por parte da torcida por conta da falta de resultadas da equipe. Na última partida, contra o Independiente del Valle (Equador), em São Januário, o ex-jogador recebeu cobranças e foi vaiado pela torcida ao final da partida.

Entrevista coletiva do presidente Pedrinho (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Pedrinho não se manifestava desde a demissão do técnico Fábio Carille, em abril deste ano. A última vez que o presidente do Vasco concedeu uma coletiva foi no dia 25 de novembro de 2024. O panorama do clube é diferente em comparação ao da última entrevista.

Dentro de campo, o Vasco segue em preparação para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30 de domingo (27). A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.