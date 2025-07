Neto rasga o verbo ao criticar episódio de Neymar com torcedor: ‘Desprezível’

O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na última quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Neymar se envolveu em uma discussão com um torcedor do Peixe. Ao analisar o caso, o ex-jogador Neto não poupou críticas ao camisa 10 do Alvinegro.

Durante o programa "Donos da Bola", desta quinta-feira (24), o antigo meia rasgou o verbo ao detonar o atacante. Neto destacou que Neymar teve uma postura mimada ao responder o torcedor, e que determinada atitude foi desprezível.

- O Neymar não aprendeu a ouvir não. Ninguém nunca disse isso para ele… Será que ninguém entendeu que você merecia umas palmadas na bunda? Você não suporta críticas. Todas que você recebe, você responde, até de catas insignificantes, como eu. Você comprou o carro do Batman, quem compra um carro desse acha que pode tudo, mas você não pode - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- O que o Neymar fez ontem é desprezível… Você é um sujeito intragável pra mim. Como você chegou a um ponto desse? De xingar um torcedor. Desculpa, é inadmissível. Mas os caras que gostam de você vão falar que "é isso mesmo". Se você ficasse com o cara dentro do vestiário iria apanhar dele. Porque você pipoca - concluiu.

Santos x Internacional

Em campo, o Peixe perdeu mais um jogo em casa pelo Brasileirão. Desta vez, a equipe do técnico Cléber Xavier chegou a ter mais a iniciativa do confronto, mas pecou na precisão da finalização das jogadas e viu o adversário abrir 2 a 0. Os gols do Colorado foram marcados por Carbonero e Rafael Borré.

Atrás do placar, o Peixe buscou o empate e chegou a flertar com ele nos minutos finais do confronto. Aos 46 minutos do segundo tempo, Álvaro Barreal diminuiu a desvantagem no placar. Dois minutos depois, Neymar flertou com o empate, ao acerta uma finalização potente em direção ao gol de Rochet.

O goleiro do Internacional quase falhou no lance. A bola chegou a passar pelas mãos do arqueiro, mas o efeito da bola, fez ela não passar da linha do gol. Neymar chegou a comemorar, mas a arbitragem não apontou para o centro do campo. O lance foi confirmado pelo Var.

Com a derrota, o Santos permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos somados.