Antes da votação do impeachment de Augusto Melo, Corinthians afasta Marcelinho

O Corinthians oficializou o afastamento do diretor administrativo Marcelo Mariano, o Marcelinho, do cargo. Em nota oficial, o clube afirma que aceitou o pedido para que o clube "consiga trabalhar de forma pacifica".

Marcelo Mariano estava no cargo desde janeiro de 2024, e a decisão foi tomada em meio à pressão nos bastidores a partir das investigações relacionadas ao contrato de patrocínio com a VaideBet. O vínculo com a casa de apostas ainda é tema de inquérito na Polícia Civil.

A situação é um dos motivos que levou ao pedido de impeachment contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que será votado pelo Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (20). Isso, claro, se não for novamente adiado por medida liminar.

Na nota publicada, o presidente agradece à dedicação do profissional e deseja sucesso a Marcelinho, que retorna ao seu mandato no Conselho do clube.

Estreia do Corinthians no Paulistão

O Corinthians estreia nesta quinta (16) contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A transmissão do jogo será realizada pela TNT (canal fechado) e pela Max (streaming). O Timão deve optar por iniciar a partida com um time reserva.

Provável escalação do Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Félix Torres, Diego Palacios; Charles, Ryan, Igor Coronado; Talles Magno, Ángel Romero, Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz.