Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra RB Bragantino; veja quem é o favorito

O ano começa oficialmente para o Corinthians nesta quinta-feira, 16/01. Às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, o Coringão enfrenta o RB Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Apesar do Bragantino não estar entre os quatro grandes clubes do futebol paulista, pode se dizer que o Corinthians já irá estreiar no campeonato enfrentando um grande adversário.

Além da equipe de Bragança Paulista estar se mantendo na elite do futebol brasileiro, o Bragantino tem sido uma pedra no sapato do Timão: nos últimos cinco confrontos, o Corinthians só venceu o rival uma vez.

Exceto a vitória por 1-2 na Copa Sul-Americana de 2024, foram três vitórias do Bragantino e um empate nos últimos cinco jogos.

Bragantino x Corinthians: quem é o favorito?

Segundo as casas de apostas, o favorito para o confronto desta quinta-feira é o RB Bragantino. De acordo com a Betsul, por exemplo, a equipe liderada por Fernando Seabra tem 45% de chances de sair com os três pontos.

Confira as odds para a partida:

Vitória do RB Bragantino

2.24 na Betsul

2.10 na bet365

Empate

3.25 na Betsul

3.40 na bet365

Vitória do Corinthians

3.41 na Betsul

3.40 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16 de janeiro de 2025 às 11h30.

Jogo para poucos gols

O histórico do confronto entre RB Bragantino e Corinthians sugere uma partida para poucos gols. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 63 vezes, com uma média de cerca de dois gols por partida.

Além disso, nos últimos dez jogos, o resultado que mais se repetiu foi o 1-0. Sendo assim, vale apostar em um jogo com menos de 2.5 gols. Na bet365, a odd para este mercado é 1.60. Já na Betsul, é possível apostar em menos de 2 gols, com odd 2.09.

