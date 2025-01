Corinthians esclarece gasto de R$ 43 mil com cartão corporativo em restaurante

Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira (16), o Corinthians esclareceu os gastos de R$ 43 mil realizados com o cartão corporativo em pedidos no restaurante 'Coco Bambu', especializado em frutos do mar, que possui franquias em todo o Brasil. A declaração veio após publicação da 'Gazeta Esportiva'. Embora tenha criticado publicamente a matéria, o clube não contestou os valores mencionados.

continua após a publicidade

➡️Antes da votação do impeachment de Augusto Melo, Corinthians afasta Marcelinho

O Corinthians explicou que o valor corresponde a seis pedidos no restaurante, destinados a refeições para jogadores e comissão técnica após partidas fora de casa, entre junho e novembro do ano passado. Segundo o clube, o cardápio é definido por nutricionistas e integra o processo de recuperação dos atletas. A escolha do restaurante foi justificada pela qualidade dos alimentos, que atendem às diretrizes nutricionais estabelecidas.

O comunicado criticou abertamente o teor da reportagem, e argumentou que as refeições ocorrem no local da partida por questões logísticas, sendo os custos pagos com o cartão corporativo do clube. Segundo a nota, apenas um cartão está disponível, utilizado por até cinco integrantes dos setores de Compras, Futebol Profissional e Presidência, esta última citada sem registros de gastos até o momento e que, portanto, não há uso para fins pessoais de membros da diretoria.

continua após a publicidade

Em nota, clube divulgou fotos das refeições feitas nos estádios (Foto: Divulgação Corinthians)

Gastos do cartão

Nesta quinta-feira (16), a 'Gazeta Esportiva' divulgou detalhes sobre os gastos corporativos do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo, iniciada no ano passado. Segundo a reportagem, as faturas superaram R$ 8 milhões entre fevereiro e dezembro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dentro desse valor, estão incluídos os gastos no restaurante Coco Bambu, em cidades como Curitiba, Fortaleza, Brasília, Cuiabá e Salvador. Além disso, cerca de R$ 450 mil foram destinados à estadia de Memphis no hotel Fasano, enquanto ele ainda não havia alugado uma residência. Outro ponto que chama atenção é o uso repetido do cartão no mesmo dia. O Corinthians não se manifestou sobre o fato citado.