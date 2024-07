Foto: Luiz Erbes/AGIF







Publicada em 04/07/2024 - 20:57

O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Grêmio na noite desta quinta-feira (4) com um time alternativo, saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate por 2 a 2 em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Brasileirão. O resultado fez com que o Verdão perdesse uma posição na tabela de classificação, agora em terceiro, enquanto o time gaúcho segue na zona de rebaixamento. Pavón e Cristaldo marcaram pelo Grêmio, enquanto Flaco López e Estêvão empataram.

O jogo

Com uma série de desfalques em razão de Copa América, lesão ou suspensão, restou ao técnico Abel Ferreira mexer na equipe e colocar alguns meninos em campo. A zaga que atuou contra o Corinthians, por exemplo, foi mantida, além da entrada de Jhon Jhon, mas os times acabaram de entrar em campo e, com 2 minutos, o primeiro gol. Marcos Rocha errou no meio de campo, foi desarmado e a bola encontrou Gustavo Nunes, que cruzou para Pavón marcar.

No segundo tempo, o Grêmio voltou conseguiu ampliar o marcador, com Cristaldo, de pênalti, aos 20 minutos. Quando tudo parecia perdido, Flaco López apareceu para mostrar que o Palmeiras estava vivo e que iria buscar o resultado. Estêvão arrancou, fez o passe para Mayke, que cruzou e, na sobra, o argentino cabeceou. E Estêvão mostrou seu brilho e, dois minutos depois, empatou com um golaço para dar números finais ao jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 2 PALMEIRAS

14ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

🟨 Árbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Ely, Kannemann, Reinaldo; Carballo, Pepê, Edenílson, Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Jhon Jhon; Estêvão, Rony, Flaco López.