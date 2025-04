Jornalista critica torcida do Flamengo em derrota na Libertadores: ‘Flaselfie’

O primeiro jogo do Flamengo no Maracança pela Libertadores de 2025 decepcionou a torcida. O Rubro-negro perdeu por 2 a 1 para o Central Córdoba, da argentina, na última quarta-feira (9), pela segunda rodada do torneio continental. Após a derrota, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou parte dos torcedores presentes na partida.

Na visão do comunicador, o Maracanã vive um momento de elitização, que colabora diretamente com a ausência de uma grande atmosfera no estádio. Mauro chamou atenção para o comportamento de alguns torcedores durante o intervalo e colocou a culpa no preço dos ingressos.

- A torcida do senhor Bap, que está preocupado com o ingresso caro. Aliás a elitização do Maracanã é cada vez mais escancarada. Aí, no intervalo, a câmera mostra a arquibancada e tem torcedor rindo, tirando selfie, cara 2 a 0 para o Central Córdoba, o flamenguista tem que tá cuspindo abelha africana. E preparando o gogó para no segundo tempo se esgoelar para ajudar o time a virar o jogo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- As duas maiores torcidas do Flamengo não participam há anos. A Raça e a Jovem, e diretoria não se empenha no retorno delas. Aí vão falar: "a mas e a violência". Não estou falando disso, estou abordando a falta que elas fazem na arquibancada. Temos hoje a turma da "Flaselfie" - concluiu.

Comentarista Mauro Cezar criticou postura da torcida do Flamengo em derrota na Libertadores (Foto: Reprodução)

Flamengo na Libertadores

Com a derrota para o Central Córdoba, a equipe de Filipe Luís terminou a segunda rodada do torneio continental na terceira colocação do Grupo C. Ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

A próxima partida fo Flamengo pela Libertadores será contra a LDU, em Quito, no próximo dia 22 de abril. Antes do compromisso, o Rubro-negro joga três vezes pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente contra Grêmio, Juventude e Vasco.