Técnico do Central Córdoba cutuca Flamengo após vitória na Libertadores

O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Central Córdoba, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Para além dos torcedores rubro-negros, quem também lamentou o resultou foi o técnico Omar de Felippe, da equipe argentina. Para ele, o placar poderia ser mais elástico para os visitantes.

Em jogo que faltou eficiência para que a posse de bola se traduzisse em resultado do lado dos donos da casa, o Central Córdoba aproveitou as oportunidade para sair do Rio de Janeiro com os três pontos. Mesmo com 78% de posse de bola e 19 finalizações do Flamengo, o técnico dos argentinos revelou que a equipe estreante poderia ter saído com um resultado mais elástico.

— Estamos muito felizes pelos primeiros três pontos nesta Copa Libertadores, diante de um grande rival. Fomos justos vencedores, tivemos muitas oportunidades para ampliar. Somos uma equipe humilde, e é uma grande alegria para Santiago del Estero.

Os argentinos deixaram o estádio em festa pela vitória, mas o treinador chegou a cutucar o Rubro-Negro ao ser questionado sobre a atuação da sua equipe.

– Vou com um pouco de bronca porque tivemos muitas chances de ampliar o marcador.

Flamengo na Libertadores

Com a derrota para o Central Córdoba, a equipe de Filipe Luís terminou a segunda rodada do torneio continental na terceira colocação do Grupo C. Ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

A próxima partida do Flamengo pela Libertadores será contra a LDU, em Quito, no próximo dia 22 de abril. Antes do compromisso, o Rubro-negro joga três vezes pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente contra Grêmio, Juventude e Vasco.