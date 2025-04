O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1, na última quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao analisar a derrota, durante a programação da rádio "Jovem Pan", o jornalista Mauro Cezar Pereira apontou que a equipe rubro-negra entrou em campo de forma soberba.

Para o comunicar, tudo começou com a escalação do time. Filipe Luís optou por começar a partida sem Gerson, Pulgar e Wesley. Determinada escolha foi criticada por Mauro Cezar, que também citou os fracassos históricos do Flamengo na competição continental.

- Ontem teve soberba. A escalação do Flamengo teve o seguinte sinal para o treinador adversário: "olha, ganhamos de você de qualquer jeito". O Filipe Luís tirou metade do meio de campo. Foram três jogadores fundamentais para o time do lado de fora - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Flamengo não levou o confronto com a seriedade que deveria. Deu mais uma "flamengada". A lista é enorme. Alguém tem que contar para o Boto os vexames que o clube já passou na Libertadores. O Flamengo era muito parecido com o que hoje é o Corinthians. Tinha vencido uma vez, mas colecionava fracasos. Por muito tempo foi amarelão na competição. Mas isso mudou em 2019. Não tem mais esse negócio de ganhar o estadual e ser eliminado na Libertadores - concluiu.

Flamengo na Libertadores

Com a derrota para o Central Córdoba, a equipe de Filipe Luís terminou a segunda rodada do torneio continental na terceira colocação do Grupo C. Ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

A próxima partida fo Flamengo pela Libertadores será contra a LDU, em Quito, no próximo dia 22 de abril. Antes do compromisso, o Rubro-negro joga três vezes pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente contra Grêmio, Juventude e Vasco.