Jogadores do Central Córdoba celebram vitória com hit de Neymar

O Central Córdoba venceu o Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o resultado, os jogadores do clube argentino passaram pela zona mista do estádio ao som de um funk brasileiro "Parado no Bailão", que se popularizou com o jogador Neymar.

A música é de autoria dos MCs L Da Vinte e Gury. Em 2019, o atual camisa 10 do Santos, na época no PSG, realizou uma coreografia do funk ao comemorar um gol pelo clube francês. O fato ajudou na popularização mundial da canção.

Além do hit, os jogadores do Central Córdoba também se inspiraram no estilo do meia brasileiro. Ao passarem pela zona mista, a música estava tocando em uma caixinha de som e alguns jogadores estavam de óculos escuro, duas marcas registradas de Neymar. Veja o vídeo abaixo:

Jogadores do Central Córdoba comemoram vitória sobre o Flamengo pela Libertadores (Foto: Reprodução)

Flamengo na Libertadores

Com a derrota para o Central Córdoba, a equipe de Filipe Luís terminou a segunda rodada do torneio continental na terceira colocação do Grupo C. Ou seja, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

A próxima partida fo Flamengo pela Libertadores será contra a LDU, em Quito, no próximo dia 22 de abril. Antes do compromisso, o Rubro-negro joga três vezes pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente contra Grêmio, Juventude e Vasco.