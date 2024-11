Seu Lance! Conheça a história da lendária camisa do Atlético-MG de 2013

A camisa II do Atlético-MG da temporada de 2013 fez parte da campanha que consagrou o clube como campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. Disponível com autógrafos de Ronaldinho e elenco para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi utilizada em jogos importantes na conquista.

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance!: adquira camisas históricas em nosso site de leilões

Atlético-MG 2013: campeão da América

O Galo conquistou o título mais importante de sua história em 2013. Liderada por Ronaldinho Gaúcho, a equipe superou São Paulo, Arsenal-ARG e The Stronges-BOL para terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Derrotou o Tricolor Paulista novamente nas oitavas, passou por Tijuana nas quartas e bateu o Newell's Old Boys nas semifinais, antes de se sagrar campeão contra o Olímpia na decisão.

Ao longo da campanha, o Atlético-MG vestiu a camisa II em três oportunidades, todas fora de casa. A primeira na fase de grupos, na vitória sobre o The Strongest na altitude boliviana. Depois, nos jogos de ida de quartas, contra Tijuana, e semis, diante do Newell's.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos]

Time do Atlético-MG em 2013: Victor; Michel, Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre, Josué e Ronaldinho Gaúcho; Bernard, Diego Tardelli e Jô. Técnico: Cuca.

🔰 TIME: Atlético-MG

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 11

⚽ NOME: -

🖊️ ESPECIAL: Autografada por Ronaldinho e todo o elenco