Jornalista critica fala de Filipe Luís e diz que foi chamado de 'macaco' por dirigente na Argentina

O caso de racismo sofrido por Vini Jr, no duelo entre Real Madrid e Benfica, continua tendo repercussões. Após a repercussão negativa das falas de Filipe Luís sobre o caso, o treinador do Flamengo emitiu uma nota oficial para se retratar. No entanto, alguns jornalistas não se convenceram de que o comunicado teria sido o suficiente para reparar o que foi dito.

Filipe Luís se pronuncia após críticas sobre fala a respeito de Vini Jr: 'Conduta inaceitável'

Durante o programa SporTV News, o comentarista Pedro Moreno analisou o ocorrido como um todo. Segundo o jornalista, as falas de Filipe foram equivocadas e a retração poderia ter sido feita de outra maneira.

— Eu acho que o Filipe poderia ter sido mais direto nas desculpas, porque realmente não é que a fala dele abriu margem para interpretação, a fala dele foi terrível. (...) Eu também acho a Argentina um país incrível, mas caso isolado não é. O que nós mais vemos, principalmente quando vamos para jogos na América do Sul, são casos de racismo. Por exemplo, eu e o nosso coordenador de externas, Djalma Augusto, fomos chamados de macaco por um dirigente do Boca (Juniors), em 2017, dentro da Bombonera. Então não é caso isolado, pelo contrário, acontece com muita frequência. Eu acho que o Filipe Luís poderia ter sido mais veemente nesse pedido de desculpas e, principalmente, acho que ele poderia buscar maior entendimento sobre essas questões. Isso porque, em 2026, você não precisa ser negro para saber como se posicionar em um caso de racismo. (...) Hoje, ele é porta-voz do clube de maior torcida do país. Um clube, inclusive, que tem uma boa parte de sua torcida composta por pessoas pretas. É um clube cujo jogador que sofreu racismo, foi formado ali dentro — disse Pedro Moreno, comentarista do SporTV.

Pedro Moreno comentou a retratação de Filipe Luís sobre o caso de racismo contra Vini Jr (Foto: Reprodução)

Jornalista do UOL, Mauro Cézar Pereira foi outro a analisar a nota oficial assinada por Filipe Luís. O comentarista esportivo destacou que o fato não é um caso isolado e citou que o treinador do Flamengo não explicou o que quis dizer de fato.

— Ele não aborda o fato de ter dito que era um caso isolado. Não é um caso isolado. São inúmeros casos de racismo na Europa contra o Vinícius e outros. Mas especialmente contra ele, porque ele tem tido muita visibilidade por reagir aos ataques. Então não é caso isolado, tampouco quando se trata de argentinos. Existem muitos casos de ofensas racistas de argentinos contra brasileiros, entre torcedores especialmente. Além disso, ele (Filipe Luís) não explicou o que ele quis dizer com: "palavra de um contra a do outro". Mbappé, por exemplo, disse ter ouvido cinco vezes, pelo menos, as ofensas racistas de Prestianni em direção ao Vinícius. — disse o jornalista Mauro Cézar, em seu perfil no X (Twitter).

Mauro Cezar analisou a retratação de Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Reprodução)

Fala de Filipe Luís repercute mal

Antes do Flamengo entrar em campo contra o Lanús, Filipe Luis falou sobre o caso de injúria racial sofrido por Vini Jr. na partida entre Real Madrid e Benfica. Diante da repercussão negativa do posicionamento do treinador rubro-negro, um comunicado foi emitido nesta sexta-feira (20).

Nesta nota, emitida pelo clube em nome do comandante, Filipe reforçou a importância do combate a atitudes racistas e enfatizou que não teve a intenção de relativizar o ocorrido. Ao mesmo tempo, reconheceu que sua fala abriu margem para interpretações distintas da desejada.

Confira na íntegra o comunicado emitido pelo Flamengo

"Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.

Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.

Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.

Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.

Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune.

Filipe Luís

Técnico do Clube de Regatas do Flamengo"

Relembre o caso

A confusão teve início após Vinícius marcar um golaço, aos seis minutos do segundo tempo, e abrir o placar para o Madrid diante do Benfica. Na sequência da comemoração, em que o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio em direção à torcida adversária, atitude que resultou em cartão amarelo. Depois, Prestianni se envolveu em discussão com o camisa 7, episódio que culminou na acusação feita pelo atacante contra o adversário.

No momento em que os jogadores retornavam ao meio-campo, o desentendimento se intensificou; em determinado lance, Prestianni colocou a camisa do Benfica sobre a boca, e Vini dirigiu-se imediatamente ao árbitro. Apesar da ativação do protocolo antirracismo, o juiz não aplicou punição disciplinar ao atleta do Benfica, que permaneceu em campo sem advertência.

