O Tottenham bateu o Manchester City por 4 a 0 neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester, em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League, a derrota levou Pep Guardiola a atingir 5 derrotas seguidas pela primeira vez depois de quase 8 anos. O comentarista Fred Caldeira, especialista em premier league, comentou a má fase dos Citzens e o “atropelo histórico” do Tottenham.

- Um atropelo histórico! Atuações exuberantes de Kulusevski, Maddison, Vicario e outros. Mais um baile do Tottenham em Manchester nesta Premier League, agora diante de um em crise sem precedentes na Era Guardiola: cinco derrotas seguidas, três na Premier - escreveu Fred Caldeira, da TNT Sports.

Tabela da Premier League

Com a derrota para os Tottenham, a terceira consecutiva na Premier League, o Manchester City segue com 23 pontos, na segunda colocação. No entanto, vê o Liverpool ter a chance de abrir vantagem ainda maior na liderança da competição. Os Reds, atualmente com 28 pontos, enfrentam o lanterna Southampton neste domingo (24). Por sua vez, o Tottenham chega aos 19 pontos e assume a sexta colocação no Campeonato Inglês.

