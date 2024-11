O Tottenham aplicou um goleada no Manchester City por 4 a 0, no Etihad Stadium, pela Premier League. Com essa derrota, o City de Guardiola chegou a cinco derrotas consecutivas e a má fase do time inglês foi muito comemorada na web. Um dos principais motivos, a vitória de Rodri sobre Vini Jr. na disputa pela bola de ouro.

ATENÇÃO! BABADO! O MANCHESTER CITY FEZ TODA ESSA FESTA PARA RODRI E ESTÁ TOMANDO 4X0 PARA O TOTTENHAM EM PLENO ETTIHAD



5 derrotas SEGUIDAS pic.twitter.com/V30p0VHqpI — Noite de Copa (@Noitedecopa) November 23, 2024

Manchester City perdeu o jogo por 4x0 no dia que teve a comemoração da Bola de Ouro do Rodri e agora está em uma sequência de 5 derrotas seguidas



pic.twitter.com/qFsRBMYK5q — DataFut (@DataFutebol) November 23, 2024

E se o preço a ser pago pelo fim do Manchester City foi a bola de ouro do Rodri? pic.twitter.com/hVeHlNDvvb — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) November 23, 2024

Manchester City desde que o Rodri foi eleito Bola de Ouro:



5 jogos

5 derrotas



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/8hJ5mePs8W — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 23, 2024

Mais sobre a disputa Rodri x Vini Jr na Bola de Ouro

A escolha do volante Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo foi a grande polêmica da noite. A expectativa geral era de que o prêmio fosse entregue ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, que acabou na segunda posição.

Tottenham goleia o Manchester City, que chega a cinco derrotas consecutivas

Tabela da Premier League

Com a derrota para os Spurs, a terceira consecutiva na Premier League, o Manchester City segue com 23 pontos, na segunda colocação. No entanto, vê o Liverpool ter a chance de abrir vantagem ainda maior na liderança da competição. Os Reds, atualmente com 28 pontos, enfrentam o lanterna Southampton neste domingo (24). Por sua vez, o Tottenham chega aos 19 pontos e assume a sexta colocação no Campeonato Inglês

