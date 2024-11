Ronaldo Fenômeno aponta favorito para títulos da Sul-Americana e Libertadores

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno palpitou os resultados das finais da Copa Sul-Americana, entre Cruzeiro e Racing, da Argentina, e Libertadores, com Botafogo e Atlético-MG. As decisões acontecem respectivamente neste sábado (23) e no próximo, dia 30 de novembro.

Para a decisão da Sul-Americana, Ronaldo se posicionou a favor do Cruzeiro. O ex-jogador já foi dono da SAF do clube mineiro, e afirmou que a equipe celeste é de tradição e possui o melhor elenco. Apesar do palpite, ele ressaltou que o confronto não será fácil.

- É uma final que promete equilíbrio e bastante emoção. Tanto o Cruzeiro quanto o Racing mostraram que possuem muitos méritos para estar na final. Minha torcida ficará com certeza para o Cruzeiro, é um time de tradição e que conta com atletas que vão dar conta do recado. Não vou perder este jogo por nada - disse o ex-jogador, em participação em uma ação para a casa de apostas Bet Fair.

Cruzeiro decide a final da Copa Sul-Americana contra o Racing (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim como na Sul-Americana, o pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, em 2002, também previu um confronto acirrado na final da Libertadores. Para ele, o confronto entre Botafogo e Atlético-MG será decidido no detalhe a favor da equipe carioca.

- É sempre muito bom ver os times brasileiros se destacando em torneios continentais. Isso mostra o quanto nosso futebol ainda é forte e possui muitas qualidades. Os dois finalistas possuem jogadores de Seleção Brasileira, que desequilibram para os seus times. Vai ser uma final de 90 minutos muito equilibrada, mas para mim o Botafogo levará o título. O futebol apresentado por eles durante toda a temporada vem mostrando o quanto esse time evoluiu neste último ano - analisou.

Botafogo e Atlético-MG decidem final da Copa Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Final da Copa Sul-Americana

A decisão do torneio continental acontece neste sábado (23), às 17h, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro chegou na final após eliminar o Lanús, também da Argentina, na semfinal. Por outro lado, o Racing superou o Corinthians e acabou com as esperanças de uma final brasileira.

Final da Copa Libertadores

A partida decisiva entre Botafogo e Atlético-MG pela final da Libertadores acontece no próximo sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe carioca chegou a decisão após eliminar o Peñarol na semifinal, já o time mineiro, venceu o River Plate.