Além de Paquetá, torcedores do Flamengo pedem o retorno de outra joia: 'É a hora'

A notícia do possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo, após sete temporadas, enlouqueceu os torcedores rubro-negros, nesta segunda-feira (12). O entusiasmo foi tão grande que alguns internautas invadiram a publicação de João Gomes, outra grande promessa do clube, e também pediram o retorno do meia.

Desde que foi vendido pelo Flamengo, João Gomes defende o Wolverhampton, clube que também disputa a Premier League. Atuando pelo futebol inglês, o meia acumula boas atuações que o levaram a defender a Seleção Brasileira em algumas oportunidades. No entanto, com o risco de rebaixamento ao final da temporada, o meia vive um momento de indefinição sobre seu futuro.

Logo após a notícia sobre o acerto entre Paquetá e Flamengo, João Gomes fez uma publicação em sua conta no 'X' e agitou os torcedores. Com a frase, "Novo dia novas oportunidades", os torcedores rubro-negros interpretaram a atitude como uma indireta e aproveitaram a chance para pedir o retorno do meia. Confira abaixo.

Com contrato até 2030, a situação de João Gomes, no entanto, não é simples. No início de novembro, o jornal português "Record", divulgou que o ex-treinador do Manchester United, Rubén Amorim, teria indicado a contratação do brasileiro para a diretoria dos Red Devils. Ainda segundo a apuração, os Wolves só aceitariam vender o brasileiro a partir de uma proposta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões).

João Gomes deixou o Flamengo rumo à Premier League

João Gomes surgiu no Flamengo em 2021 e se consolidou como um titular do técnico Dorival Junior na temporada 2022, quando o Rubro-negro conquistou a Libertadores pela última vez. Assim, em janeiro de 2023, o meio-campista foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros (R$ 111 milhões).

