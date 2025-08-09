Especialista de arbitragem dá veredito sobre polêmica em Fortaleza x Botafogo

Fortaleza x Botafogo estão se enfrentando pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro no Castelão. A partida deste sábado já teve uma polêmica logo nos primeiros minutos de jogo, e a especialista de arbitragem Nadine Bastos esclareceu o lance. Até aqui, o Glorioso vence o jogo por 1 a 0 com gol de Marçal.

Aos 7 minutos de Fortaleza x Botafogo, o zagueiro do Leão Gustavo Mancha deu uma entrada forte em Danilo, volante do Botafogo. Anderson Daronco expulsou o atleta em campo, mas o VAR chamou para revisão.

Apesar de ir até o monitor, o árbitro Anderson Daronco optou por manter a decisão de campo em Fortaleza x Botafogo. A especialista de arbitragem Nadine Bastos esclareceu o lance.

- Foi bem expulso. O Mancha vai com a perna estendida, por cima da bola e com as travas da chuteira ele atinge a canela do Danilo. Para mim, o lance é para cartão vermelho. O fato de atingir a bola não quer dizer que vai mudar a falta, porque deixa a perna estendida, em momento algum ele recolhe a perna - disse Nadine

(Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Escalações de Fortaleza x Botafogo

Sem Kaio Pantaleão, lesionado, e Barboza, suspenso, o técnico italiano precisou improvisar Marçal. David Ricardo completa o setor, mas atuando pelo lado direito.

Ancelotti não terá o capitão Marlon Freitas, que cumpre protocolo de concussão após choque forte de cabeça no duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil. Danilo herdou a vaga e jogará ao lado de Newton. Allan está suspenso.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Fortaleza, comandado por Renato Paiva, ex-técnico do Glorioso, está escalado com: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.