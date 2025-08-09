Cena inusitada em Flamengo x Mirassol enlouquece web: ‘Surreal’

Flamengo x Mirassol é uma das partidas que agita a noite deste sábado (9). A partida válida pela 19° rodada do Brasileirão começou intensa, e o Rubro-Negro já fez 1 a 0. Apesar disso, a cena que viralizou foi antes da bola rolar, e deixou a web enlouquecida.

continua após a publicidade

No começo da partida, Samuel Lino cruzou de canhota e Léo Pereira testou com precisão para fazer Flamengo 1 x 0 Mirassol. O Mirassol chegou a assustar com Chico da Costa, mas a Rossi fez a defesa e salvou a pele do Rubro-Negro.

➡️Fala de Cristiano Ronaldo sobre sonho do Flamengo pega mal: ‘Muito triste’

Apesar do começo intenso, o assunto nas redes sociais é uma cena de pouco antes da bola rolar. Quando o árbitro ia começar a partida entre Flamengo x Mirassol, ele percebeu que as placas com Brasileirão e os patrocínios do campeonato ainda estavam em campo. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja reação da web com a cena inusitada em Flamengo x Mirassol

Escalações das equipes

O Rubro-Negro está escalado para Flamengo x Mirassol com a seguinte equipe: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Por opção técnica, Juninho, Michael e Matías Viña não foram relacionados. Além do trio, o técnico Filipe Luís também não contará com Danilo, Erick Pulgar, De La Cruz e Jorginho. Ou seja, sete desfalques, além de Matheus Gonçalves, que desceu para o time sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já o Mirassol jogará com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa. Bola rolando!