Jornalista aponta culpado por lance polêmico em São Paulo x Palmeiras: ‘Displicência’

O clássico entre São Paulo x Palmeiras segue dando o que falar nos principais programas esportivos. Nesta terça-feira (7), o jornalista Bruno Vicari, da ESPN, discordou da visão de seus companheiros de programa e apontou o atacante Luciano como o principal responsável pelo pênalti não assinalado em Gonzalo Tapia, que gerou muita polêmica.

Segundo o apresentador do programa “Equipe F”, Luciano tinha plenas condições de finalizar e preferiu tocar a bola para Gonzalo Tapia, apenas para fazer bonito. Bruno Vicari destacou que a displicência do atacante gerou o pênalti não marcado por Ramon Abatti Abel.

- Aliás, eu também achei pênalti, mas sabe qual é o problema desse lance? A displicência do Luciano. Ele está na cara do gol, e do mesmo jeito que ele vira o rosto no primeiro gol, para fazer uma graça, ele quer dar um toquinho de lado para fazer bonito. Ele estava na frente do Weverton, foi a displicência dele que acabou causando esse pênalti não marcado - disse, antes de completar.

Bruno Vicari revelou que achou pênalti em Gonzalo Tapia, no entanto, reforçou que Luciano deveria ter tomado outra opção para “matar” o jogo neste lance.

- Para mim, foi pênalti, mas o Luciano deveria ter matado o jogo neste lance - finalizou.

O clássico ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem de Ramon Abatti Abel. Além do lance comentado pelo jornalista, o São Paulo também reclamou da não expulsão de Andreas Pereira após acertar um pisão em Marcos Paulo. Logo após os dois lances polêmicos, o Palmeiras conseguiu a virada e assumiu a liderança do Brasileirão.

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Texto por: Bernardo Pinho

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do Tricolor foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo em São Paulo x Palmeiras.

