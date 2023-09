A 'Era' Fernando Diniz começou com uma vitória soberana da Seleção Brasileira sobre a Bolívia, por 5 a 1, em Belém, no Pará. As ''características autorais'' do técnico foram notadas pelo jornalista Cahê Mota ainda nos primeiros 45 minutos da estreia brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.