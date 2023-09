Por outro lado, Dembélé, que foi transferido ao PSG, fará muita falta no ataque do Barça, que teve muito sucesso com o francês e Lewandowski na frente na temporada passada, e Raphinha juntamente com Ansu Fati, podem ajudar a suprir a ausência do Francês. O atacante brasileiro vive altos e baixos no Barcelona, porém, após a saída de Dembélé, pode voltar a ter um protagonista no time Catalão. Entretanto, há um lado positivo, o dinheiro será usado para reforçar setores frágeis do plantel, como a lateral-direita, alvo de reclamações de Xavi já há algum tempo. O zagueiro Martínez, que assinou contrato sem custos após sair do Athletic de Bilbao, chega como uma peça promissora para a defensa, enquanto atletas como Kessié, Busquets e Jordi Alba deixaram a Catalunha.